Covid: il Prefetto di Bari requisisce padiglioni della Fiera per realizzare un ospedale da campo

Il prefetto di Bari Antonella Bellomo ha disposto la “requisizione d’uso temporanea” di alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari in favore della Protezione civile regionale e del Policlinico, dove verrà realizzato un ospedale da campo Covid. Il provvedimento consente l’allestimento di posti letto “da destinare al trattamento in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid“. “Il provvedimento è immediatamente efficace e avrà durata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 e comunque per l’ulteriore eventuale periodo di proroga”.