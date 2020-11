Covid, Salvini: “Bisogna stabilire fasce orarie riservate agli over 70 per spesa, trasporti e tamponi” [VIDEO]

“Chiudo con una proposta: riserviamo agli over ’70 degli orari per l’utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in casa 60 milioni di italiani“. Così Matteo Salvini nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del premier al Senato. “I nostri genitori e i nostri nonni sono un patrimonio non del passato ma del presente e del futuro. Io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni non solo quando vi serve politicamente ma quando dovete occuparvi dei loro diritti e di quelli dei portatori di handicap” ha aggiunto.

“Alle 21 del lunedì sera, poco prima dell’eventuale chiusura di scuole, negozi, fabbriche, città e Regioni, nessuno sa ancora niente, perché lei non si è degnato di dire niente a nessuno. Questa non è condivisione…”, ha detto ancora Salvini.