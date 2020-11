Covid: sequestrati 251 test rapidi e 9.500 mascherine

Un totale di 251 test sierologici rapidi per l’accertamento del Covid-19 e 9.500 mascherine protettive “face mask – KN95” (del genere Ffp2), del valore complessivo di 15mila euro, è stato sequestrato dai dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Cremona in una farmacia di Pavia. “Il provvedimento di sequestro amministrativo – si legge in una nota dei Nas – scaturisce dagli esiti sull’accertamento di illeciti commessi dalla farmacia, ritenuta responsabile di aver posto in commercio i test rapidi per la ricerca degli anticorpi Igg-Igm da Covid-19 senza l’autorizzazione dell’autorità sanitaria”. La stessa farmacia è inoltre accusata di aver messo in vendita “la mascherine di protezione facciale sprovviste del marchio ‘CE’ in assenza del placet dell’Inail, ente preposto alla verifica e al rilascio della certificazione di conformità per la specifica categoria merceologica”.