Covid: a Gravina di Puglia il sindaco chiude tutte le scuole, contagi fuori controllo

Da domani e fino al 3 dicembre il Comune di Gravina in Puglia ha disposto la chiusura di tutte le scuole, comprese quelle dell’infanzia. “La pandemia è fuori controllo” dice il sindaco Alessio Valente, spiegando che a Gravina le persone attualmente positive sono 750. “Nella Murgia – dice – abbiamo uno degli indici di contagio piu’ alti della provincia di Bari“. Solo per quanto riguarda le scuole, il sindaco fa sapere che sono 70 i docenti attualmente positivi o in quarantena con 55 classi messe in isolamento solo nell’ultima settimana, venti delle quali della scuola dell’infanzia. “Speravo non si arrivasse a questo punto – aggiunge Valente –, ma per tutelare la salute dei piu’ piccoli come dei piu’ grandi, anche questo e’ necessario, alla luce degli indici e del numero dei contagi: come richiesto da tutti i dirigenti scolastici, sentita l’Asl, sara’ sospesa l’attivita’ didattica in presenza in tutte le scuole: infanzia, elementari, medie“.