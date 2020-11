Covid, Speranza: “per batterlo c’è un ruolo che svolge ogni cittadino”

“Per battere il virus c’è un ruolo che svolge ogni cittadino”, lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza all’assemblea annuale dell’Anci. “Per vincere la sfida che abbiamo di fronte – ha sottolineato Speranza – abbiamo bisogno di costruire il massimo di sinergia istituzionale e di collaborazione come siamo riusciti a fare nei giorni più drammatici di marzo e aprile quando per la prima volta il virus ci ha colpito”, e “penso che dobbiamo recuperare in questi giorni pienamente quello spirito, recuperare anche una capacità di ricostruire insieme un messaggio univoco rispetto all’opinione pubblica e ai nostri cittadini perché è chiaro che c’è un pezzo importantissimo di funziono e di ruolo che spetta alle istituzioni, dall’ordinanza del ministro della salute, al Dpcm del presidente del consiglio, dalle ordinanza dei presidenti di regioni a quelle dei sindaci, ma c’è poi chiaramente un ruolo che svolge ciascun cittadino”.

Ovvero – ha ricordato il ministro Speranza – “la necessità di ridurre le relazioni personali, evitare spostamenti che non sono fondamentali, la necessità di usare la mascherina, lavare le mani, stare a casa in ogni occasione in cui questo è possibile”. “Abbiamo bisogno – ha ribadito – di ripristinare chiaramente questo livello di relazione positiva che è quello che ci ha caratterizzato nella fase più difficile che abbiamo attraversato”, perché “oggi ci si ripresenta anche duramente un quadro di circolazione del virus che deve farci tenere al massimo il livello di attenzione“.