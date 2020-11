Tornano i primi lockdown in alcuni Stati Usa, mentre la pandemia torna a farsi sentire. La governatrice del New Mexico Lujan Grisham ha firmato un ordine ‘stay at home‘ di due settimane, a partire da lunedì, vietando i viaggi e le attività non essenziali. La governatrice dell’Oregon Kate Brown ha deciso invece un lockdown parziale di due settimane a partire da mercoledì, chiudendo palestre, ristoranti, luoghi di intrattenimento e proibendo assembramenti di oltre sei persone.