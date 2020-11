“Un Natale un po’ più libero? Nel prossimo Dpcm ‘zona bianca’ per le regioni, con ristoranti aperti e messa di mezzanotte”

Introdurre una “zona bianca” per le Regioni in base al rischio covid per consentire “un Natale un po’ piu’ libero all’economia e alla socialita’“. E’ la proposta fatta al Governo del presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti. “Oltre alle Regioni in area gialla forse e’ opportuno inserire quelle in area bianca, per consentire ulteriori liberta’ come i ristoranti aperti alla sera o la possibilita’ di seguire la messa di mezzanotte, dove il Covid ce lo consente“, spiega Toti.

“Penso sia piu’ opportuno consentire un Natale un po’ piu’ libero visto che e’ un pezzo importante dell’economia del Paese, e se dovremo fare qualche altro sacrificio lo faremo a gennaio, tanto con il virus dovremo conviverci per tutta la primavera, quindi nella formula del ‘ferma e riparti’ e’ bene tenere un equilibrio tra benessere economico e contenimento del virus”, precisa Toti.

“Ho già proposto al governo che è giusto mantenere una diversificazione dei territori, perché ce ne sono alcuni che soffrono di più e dunque hanno necessità di stare più attenti e altri che invece dove la situazione va meglio e se i cittadini saranno attenti potremo continuare“, conclude Toti.