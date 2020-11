Covid, negli USA l’epidemia dilaga: secondo Fauci il Paese “sta andando nella direzione sbagliata”

L’immunologo Anthony Fauci si è detto molto preoccupato per la crescita vertiginosa di morti e contagi causati dal Covid negli Stati Uniti, il Paese con il più alto numero di morti e contagi: 250mila vittime e 11,5 milioni di casi (dati Johns Hopkins University).

Il Paese “sta andando nella direzione sbagliata” anche perché si va verso l’inverno quando le famiglie si rinchiudono nelle case. “Quando si vede un massiccio aumento dei casi quale quello attuale, in un momento in cui le persone, in numero sempre maggiore, fanno cose al chiuso, è una situazione molto difficile“.

Fauci, intervistato dalla Bbc, ha ripetuto il suo invito a “raddoppiare” le misure sanitarie precauzionali (mascherine, distanziamento, niente grandi raduni): “Sembrano cose così semplici e sappiamo che possono funzionare. Ma c’è un certo grado di stanchezza da Covid e le persone sono sfinite da queste restrizioni“. Bisogna però resistere “ancora po’” perché “sta arrivando l’aiuto” dai vaccini.