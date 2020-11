Covid, vaccino danese efficace contro il ceppo proveniente dai visoni

Un vaccino in via di sviluppo in Danimarca contro il ceppo di coronavirus mutato da visoni si e’ rivelato “efficace” nei primi test sugli animali. Lo ha annunciato Anders Fomsgaard, capo ricercatore all’Istituto Serum che sta lavorando al farmaco, secondo quanto riportato dal Guardian. La settimana scorsa le autorita’ della Danimarca hanno lanciato un piano per l’abbattimento di tutti i visoni del Paese, tra i 15 e i 17 milioni, dopo che e’ stato scoperto un nuovo ceppo di Covid-19 passato dal visone all’uomo. I primi studi sulla mutazione, nota come Cluster 5, hanno mostrato che il virus ha una ridotta sensibilita’ verso gli anticorpi, fatto questo che potrebbe compromettere l’efficacia dei futuri vaccini. Ma gli anticorpi dei conigli sui quali e’ stato testato il vaccino del Serum Institute (SSI) hanno sconfitto la variante Cluster 5, ha spiegato Fomsgaard.