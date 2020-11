Space X: conto alla rovescia per il lancio della Crew Dragon “Resilience” con 4 astronauti a bordo [FOTO]

Conto alla rovescia per il decollo della Crew Dragon. Gli Stati Uniti tornano alla corsa verso la spazio e spezzano il monopolio russo grazie a SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk, in collaborazione ovviamente con la Nasa: all’1.27 (ora italiana) prenderà il volo verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) la Crew Dragon “Resilience” con a bordo quattro astronauti, i tre americani Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, e il giapponese Soichi Noguchi.

Decolleranno dal Kennedy Space Center in Florida, sotto gli occhi del vice presidente, Mike Pence. L’equipaggio arriverà a destinazione sulla Iss intorno alle 5 di martedì, ora italiana, unendosi ai due astronauti russi e uno americano già a bordo, e vi rimarranno per sei mesi. Il volo “operativo” arriva dopo la missione dimostrativa di successo svolta a maggio, in cui due astronauti americani sono stati portati sulla Iss e poi riportati in sicurezza sulla Terra da SpaceX.

La capsula Dragon di SpaceX è ora il secondo mezzo in grado di raggiungere la Iss, insieme alla tradizionale Soyuz russa, unica operativa ormai dal 2011, da quando gli americani interruppero i voli con equipaggio.

Una piccola curiosità: uno degli astronauti dormirà a bordo della Crew Dragon dato che a bordo della ISS saranno 7 gli astronauti considerando i 3 dunque già presenti con soli 6 postazioni letto a disposizione.