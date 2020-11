Sicilia, crolla masso su un’abitazione a Cefalù: 4 famiglie evacuate

Sfiorata la tragedia ieri notte in via Pitrè a Cefalù. Un masso si è staccato dalla parete della Rocca cadendo dentro una abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari delle Giubbe d’Italia e la squadra del Saf di Palermo. E’ stato il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, a rendere noto l’episodio.

“Quattro famiglie – ha spiegato il primo cittadino – sono state invitate a lasciare le abitazioni e sono state ospitate da parenti e dal Comune in appartamenti stagionali“. Per mettere in sicurezza la parete rocciosa hanno operando gli uomini del Saf (il nucleo speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Palermo.