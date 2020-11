Crollo in miniera in Zimbabwe: almeno 40 intrappolati

Incidente in Zimbabwe: almeno 40 minatori illegali sono rimasti intrappolati in una miniera d’oro in disuso, ha riferito la National Miners’ Federation. Il cedimento è avvenuto ieri sera nella città di Bindura, circa 70 km a Nord della capitale Harare: i minatori stavano lavorando all’interno della miniera d’oro Ran in disuso quando un pozzo è crollato. Sei operai sono stati estratti dalle macerie e ricoverati in ospedale: questi hanno i riferito che erano presenti circa 40 persone nel pozzo della miniera al momento dell’incidente.

Lo Zimbabwe è ricco di minerali nel suo sottosuolo, tra cui platino, diamanti, oro, carbone o rame.