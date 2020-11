Paura nel Napoletano: crolla un mobilificio a Poggiomarino [VIDEO]

Attimi di paura nel Napoletano: intorno all 10 di questa mattina è avvenuto il crollo di un edificio in Via Nuova San Marzano a Poggiomarino. Si tratta di una struttura per la vendita di mobili e complementi d’arredo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, secondo i quali hanno ceduto due solai al piano terra, dove erano in corso lavoro di ristrutturazione. Sul posto anche i Carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti: due operai, avvertito il pericolo, hanno fatto in tempo a mettersi in salvo.