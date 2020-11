E’ di 7 morti e 5 feriti il bilancio delle vittime del crollo di un ponte ferroviario avvenuto oggi nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina. Lo hanno comunicato le autorità locali. Il crollo è avvenuto intorno alle 9 ora locale.

Il ponte lungo oltre 30 metri, situato nella Binhai New Area di Tianjin, era in fase di riparazione. Sono in corso le operazioni di soccorso ed è stata aperta un’inchiesta sulle cause dell’incidente.