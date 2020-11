Oggi è il Cyber Monday, Fire Tv Stick di Amazon in offerta: per vedere i contenuti di Disney+, Prime, Netflix e tanto altro sulla tv

Il 2020 ha portato tantissimi italiani ‘divorare’ serie tv, film e documentari. A causa del primo lockdown per coronavirus, che ha obbligato tantissime persone a restare in casa, in tantissimi si sono ‘rifugiati’ nella tv. Netflix,Disney+, Amazon Prime e chi più ne ha più ne metta, per poter vedere tutto ciò che più piace, dai cartoni animati, alle serie tv, ai film horror. Per potersi collegare a queste piattaforme di contenuti in streaming è necessaria una smart tv, da collergare ad internet. Non tutti però ne hanno una a disposizione, mentre sono in tanti che pur avendola riscontrano delle difficoltà col collegamento ad internet. Per questo motivo sono state ideate delle chiavette che, collegandosi alla rete wifi, e ovviamente al televisore, permettono di guardare ciò che l’utente desidera.

Amazon ha lanciato da tempo la sua chiavetta, il Fire Tv Stick di Amazon, che consente di scaricare le app che preferiamo per vedere tutti i contenuti che desideriamo. Amazon, per il Cyber Monday ha deciso di regalare agli utenti due versioni del Fire Tv Stick scontate. Il Fire Tv Stick Lite, ovvero col telecomando che non agisce sul televisore (non sarà possibile cambiare canale, abbassare il volume, accendere o spendere la tv), e il Fire Tv Stick col telecomando con comandi per la tv.



Per alcuni servizi, come Prime Video e Amazon Music, sarà necessario un abbonamento.