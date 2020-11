De Luca Giletti si scaglia contro Giletti: “fosse stato a Napoli lo avremmo ricoverato per coma etilico”

Vincenzo De Luca è uno che non le ha mai mandate a dire. Il governatore campano non ha mai temuto il giudizio dels uo popolo e degli italiani in generale, rilasciando sempre dichiarazioni pungenti, colorite, senza filtri. Questa volta De Luca si è scagliato contro Massimo Giletti per le sue inchieste sulla sanità in Campania: “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’unico che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce. Ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava i numeri al lotto. Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione in testa: fosse stato a Napoli lo avremmo già ricoverato”, ha affermato nella sua ormai tradizionale conferenza stampa.