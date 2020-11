De Luca è un fiume in piena: “ispettori in Campania cialtronata propagandistica”

Continuano le bordate di De Luca al governo italiano: dopo la classificazione della Campania come zona rossa per l’emergenza coronavirus, il presidente della regione Campania ha lanciato altri duri attacchi.

“Sono arrivati degli ispettori in Campania, un’altra cialtronata tutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l’onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi la regione non e’ a conoscenza delle relazioni degli ispettori. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati“, ha dichiarato De Luca oggi.