Deepspot, inaugurata la piscina più profonda del mondo: i 45,5 metri strappano il primato all’Italia [GALLERY]

Si chiama Deepspot ed è la piscina più profonda del mondo, inaugurata a Mszczonow, nei pressi di Varsavia. 45,5 metri di profondità che strappano il primato mondiale alla Y-40 Deep Joy di Montegrotto Terme, nel Padovano, con 42 metri di profondità. Il record della Deepspot durerà poco però perchè il prossimo anno verrà inaugurata nel Regno Unito una piscina profonda 50 metri, la Blue Abyss.

Per riempire Deepspot, che include repliche di grotte sottomarine e rovine Maya, con una riproduzione di resti di una nave sul fondo, servono 8000 metri cubi d’acqua e per costruirla sono serviti 8,9 milioni di euro e due anni di tempo. “Non ci sono pesci o barriere coralline, ma e’ un buon posto per allenarsi e imparare a immergersi in sicurezza“, ha dichiarato Przemyslaw Kacprzak, un istruttore subacqueo, presente all’inaugurazione. Deepspot sarà usata dai subacquei dell’esercito e dei vigili del fuoco per l’addestramento ed è prevista la costruzione di un hotel le cui camere avranno vista su piscina.