‘La passerella al supermercato’: cancellata la puntata di Detto Fatto, a rischio l’intero programma [VIDEO]

La Rai ha tolto dalla sua piattaforma di video on demand la puntata di ‘Detto Fatto‘ di ieri, 24 novembre 2020, dopo la polemica scoppiata a seguito della scenetta sulla passeggiata con tacco 12 al supermercato. “Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”.

Lo dice l’ad Rai, Fabrizio Salini, sulla vicenda di Detto Fatto e della puntata in cui Emily Angelillo, la nuova tutor presentata da Bianca Guaccero, passeggiando sinuosamente portava il carrello della spesa per mostrare come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12, spingendosi poi a prendere prodotti sugli scaffali più alti alzando il ginocchio in modo “intrigante”.

“Le corsie del supermercato diventano il mio palcoscenico“, ha detto ieri la tutor Angelillo simulando la scena della sua ‘sfilata’ per insegnare alle donne come si fa. “Al supermercato si cucca“, le ha fatto da spalla la Guaccero. Un siparietto che ha scatenato la polemica nel mondo politico e nella stessa RAI, proprio nel pieno della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ha visto il Servizio Pubblico in prima linea anche con la decisione eloquente di illuminare il palazzo di Viale Mazzini.