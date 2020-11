Di Maio avverte: “La Campania è fuori controllo, vanno allargate le zone rosse. Lo Stato deve intervenire”

“La Campania è fuori controllo e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire“: lo ha chiesto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a La Stampa, riferendosi all’emergenza Coronavirus. “Sono giorni che ricevo segnalazioni gravissime, l’ho detto: bisogna intervenire, non si governa con le battute ma ci vuole polso, decisione. E ci vogliono adesso perché dopo sarà troppo tardi. Gli italiani chiedono una politica con le idee chiare“. La Campania “è in ginocchio, tra l’altro è la mia terra, mi addolora“, ha proseguito Di Maio. “Servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo, proviamo a pensare alla famiglia di quel paziente e di tanti altri, ai medici sotto stress, se non si interviene qui si rischia di implodere, lo dico da giorni“. “Decidiamo. Punto. Manteniamo il sangue freddo e interveniamo pensando al valore della vita, che è primario, non seguendo il consenso o il sentiment. Questa è una pandemia, non una campagna elettorale“.