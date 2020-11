Aumentano le zone rosse e riemergono vecchie passioni: tutti pazzi per i quadri da ‘dipingere con i numeri’

Con le nuove chiusure a causa dell’emergenza coronavirus, sono in tantissimi quelli che ritrovano vecchie passioni o ne scoprono delle nuove. Hobby e passatempo messi da parte per mancanza di tempo: collezionismo, modellismo, puzzle, decoupage, ma anche pittura.

E’ proprio di una interessante ‘novità’ legata a quest’ultima passione, la pittura, che parleremo oggi. Da tempo spopolano sui social video che mostrano dei quadri numerati da dipingere a casa. Sembra un po’ il gioco delle parole crociate nel quale bisogna colorare solo le zone col puntino un po’ rivisitato.

Come funziona? Il pacchetto che si sceglie include un disegno in bianco e nero, diviso in aree, ognuna delle quali ha un numero, che corrisponde ad un colore. Il kit include poi dei tubetti di acrilico, numerati anche loro, dunque le aree vanno colorate col colore dallo stesso numero. Alla fine si avrà un vero e proprio capolavoro, che incorniciato e appeso in casa, in salotto, in camera da letto, in cucina o in ingresso farà fare un figurone e renderà l’ambiete spettacolare.

Su Amazon c’è una vasta scelta:

