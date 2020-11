Domani al via le registrazioni per il codice lotteria degli scontrini: gioco da gennaio

La lotteria degli scontrini partira’ dall’1 gennaio 2021 ma da domani sara’ possibile registrarsi sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il ‘codice lotteria’, che verra’ abbinato agli scontrini, da mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto con carta e bancomat. Il ‘codice lotteria’ è un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, per poter partecipare alle estrazioni. Da domani sara’ quindi possibile inserire il codice fiscale nella sezione ‘partecipa ora’ del portale e memorizzare il ‘codice lotteria’.

Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”. A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti, cioe’ coloro che trasmettono telematicamente i corrispettivi.