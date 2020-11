Domenica di sole e caldo a Reggio Calabria: una giornata estiva in riva allo Stretto di Messina [FOTO]

È una domenica d’estate per buona parte del Centro-Sud anche se siamo al 15 novembre. Complici il bel tempo e le temperature folli per il periodo dell’anno, molte persone si sono ritrovate in spiaggia a prendere il sole. Anche a Reggio Calabria, è una domenica di bel tempo e caldo. Anche se alcune zone della città appaiono vuote a causa della “zona rossa”, è possibile vedere persone in riva al mare, come dimostrano gli scatti di Renzo Pellicano, contenuti nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.