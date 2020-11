Dove e come il cervello elabora la paura? Lo studio degli scienziati statunitensi

Dove e come il cervello elabora la paura? A dare una risposta a questa domanda è uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience e condotto dagli esperti del Cold Spring Harbor Laboratory e della Stanford University. Gli esperti hanno analizzato le interazioni tra l’organo cerebrale ed il globus pallidus, una struttura che interagisce con l’amigdala nelle situazioni in cui è necessario imparare dall’esperienza e che potrebbe essere collegato al modo in cui il cervello elabora la paura.

“I circuiti di elaborazione della paura fanno si’ che il cervello risponda alle situazioni spaventose, aumentando la frequenza del battito cardiaco per consentire all’organismo di fuggire di fronte alla minaccia, ma soprattutto facilitando l’apprendimento e le risposte appropriate alle situazioni simili future. Essere in grado di spaventarsi significa percepire il pericolo e reagire in modo adeguato”,ha spiegato Bo Li del Cold Spring Harbor Laboratory.

Gli esperti hanno analizzato il modo in cui i circuiti cerebrali interagiscono tra loro per suscitare paura, tramite strumenti di neuroscienza per mappare le connessioni. “Una conoscenza piu’ profonda di questi meccanismi potrebbe aiutarci a sviluppare modi piu’ efficaci per controllare le risposte inappropriate nei pazienti con disturbi d’ansia. Sappiamo che l’amigdala assolve a una serie di funzioni legate all’attivita’ emotiva“, ha aggiunto l’esperto.

“Gli animali non riuscivano a capire che un particolare segnale era associato a una sensazione spiacevole questa struttura potrebbe pertanto essere responsabile di una serie di processi legati all’elaborazione e all’apprendimento della paura“, ha concluso.