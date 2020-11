Dpcm, nuova circolare del Viminale: “Possibile chiusura delle piazze anche prima delle 21”

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm ci sara’ la possibilita’ di chiusura di strade o piazze anche prima delle 21. Lo scrive il Viminale in una circolare inviata ai prefetti che avra’ una durata minima di 15 giorni, ma non superiore al periodo di validita’ del Dpcm, cioe’ il 3 dicembre. “La possibilita’ di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, gia’ precedentemente prevista dopo le ore 21 – si legge nel documento -, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.