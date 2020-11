Dpcm, Conte: “Ecco le zone rosse, gialle e arancioni” [LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA]

“La situazione appare particolarmente critica, il virus sta correndo in maniera violenta da noi come in tutta Europa. Il numero di nuovi casi è quasi raddoppiato in una settimana, L’Rt è aumentano sino a 1,7 come media nazionale“, così il premier Conte durante la conferenza stampa sul nuovo Dpcm. “Diminuiscono le persone che vanno in terapia intensiva, ma nelle prossime settimane si rischia il collasso in molte regioni”.

“Oggi a differenza della prima ondata disponiamo di un quadro di monitoraggio della curva più preciso”, sottolinea Conte. “Non possiamo introdurre misure identiche su tutto il territorio nazionale, perché ci sarebbero rischi per alcune zone e restrizioni per altre”.

Il premier ha poi elencato le regioni presenti in ogni area, gialla, arancione e rossa.

Area Gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Lazio, Toscana e Liguria.

Area arancione: Puglia e Sicilia.

Area rossa: Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta.

