Sci e vacanze sulla neve, il Dpcm che uccide la Montagna. Valeria Ghezzi a MeteoWeb: “E’ mazzata finale, a Roma non hanno coscienza, se ne accorgeranno troppo tardi”

Svizzera, Svezia e Finlandia non hanno mai chiuso i loro impianti sciistici, che sono perfettamente operativi. Austria, Polonia e persino la Spagna sui Pirenei e in Sierra Nevada hanno deciso di riaprirli per la stagione invernale. In Italia, invece, il Governo Conte ha scelto per il lockdown: salta la stagione sciistica, almeno per Dicembre (Natale compreso). Chiuse le piste da sci, niente vacanze sulla neve. Una follia per la montagna, come spiega il Presidente dell’ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) Valeria Ghezzi ai microfoni di MeteoWeb: “a Roma non hanno coscienza di cosa rappresenta lo sci per il mondo della montagna, non è solo divertimento, è uno sport che trascina economie, professionisti, maestri, ristoranti, alberghi, negozi. Hanno preso questa scelta così rigida senza neanche ascoltarci, nè ci danno indicazioni per il futuro. Lo sport e l’economia non è solo divertimento, in Austria hanno riaperto le piste da sci limitando la movida: hanno detto sì allo sport, no alla movida, è una scelta intelligente. Avremmo potuto fare la stessa cosa per garantire la massima sicurezza, invece no“.

Il punto fondamentale è sulla vita della montagna: “quello che non capiscono i nostri governanti – aggiunge Ghezzi – è quant’è importante la stagione invernale per la montagna, quella montagna che rischia sempre più di spopolarsi e che noi combattiamo ogni giorno per mantenere presidiata. In un Paese come l’Italia, che ha enormi problemi di carattere idrogeologico, tenere presidiato e vivo il territorio montano è fondamentale. Ce ne accorgiamo ogni volta quando il presidio non c’è, con conseguenze devastanti sui nostri territori. Invece con scelte di questo tipo, il Governo alimenta il rischio dello spopolamento e dell’abbandono di intere vallate e di grandi comunità. C’è il rischio che questa sia la mazzata finale per la nostra montagna“.

Valeria Ghezzi spiega bene cosa significa la stagione invernale per le comunità di montagna dell’Italia: “in montagna il lavoro stagionale è la norma, perchè noi lavoriamo 4 mesi l’anno proprio nella stagione invernale, e con il lavoro di quei 4 mesi dobbiamo vivere tutto l’anno. Con questo nuovo Dpcm, i nostri stagionali rimarranno a casa: sono persone qualificate che hanno le patenti e le qualifiche per manovrare gli impianti in sicurezza, e sono professionisti che dalla sera alla mattina si ritrovano a piedi. Non hanno la cassa integrazione perchè non sono assunti. Cosa farà il govenro per loro? Sono padri di famiglia, hanno figli da sfamare. Se il padre lavora negli impianti e la madre in albergo, entrambi come stagionali, che succederà alla loro famiglia? Cosa farà il Governo per loro? Ci aspettiamo ristori importanti proprio per queste categorie”.