Nuovo Dpcm: “Posso spostarmi nella mia seconda casa?”

E’ possibile raggiungere la seconda casa in seguito al nuovo Dpcm? Sì, ”se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un Comune dell’area gialla”. E’ quanto viene precisato nelle faq governative sul nuovo Dpcm anti Covid. “Se la seconda casa -viene spiegato- si trova in un Comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.