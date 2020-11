Dpcm, Toti: “Forse verrà firmato il 3 dicembre, varrà dall’Immacolata all’Epifania”, per Speranza domani no passaggi di fascia per le Regioni

Il prossimo Dpcm verra’ “con ogni probabilita’ firmato il prossimo 3 di dicembre“. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver partecipato alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con le Regioni sul nuovo Dpcm. Il Dpcm si applichera’ “dal ponte dell’Immacolata alle festivita’ del santo Natale e poi quelle del nuovo anno fino al ponte dell’Epifania”.

“Le Regioni unanimemente hanno suggerito al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni eventuale riapertura della didattica in presenza per chi oggi è ancora in didattica a distanza”. “Per quanto riguarda le voci che sono circolate in queste ore circa una possibile riapertura delle scuole – ha sottolineato Toti – tutte le Regioni hanno unanimemente ritenuto di dire al governo che si tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento, alla vigilia della pausa festiva e in assenza di una seria programmazione di scaglionamento degli ingressi a scuola e con un sistema del trasporto pubblico che oggi prevede una capienza del 50% e che andrebbe necessariamente ritoccata”.

A quanto si apprende, durante la riunione del pomeriggio con le Regioni il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fatto presente ai governatori che questa settimana “probabilmente non ci saranno” passaggi di fascia di Regioni. Speranza ha sottolineato che la situazione è in miglioramento in tutta la Penisola, l’Rt scende, ma non è il momento di allentare la tensione.