DJI Mini2: il drone ultraleggero con la multifunzione Easy-to-fly

Oggi, DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia di ripresa aerea, lancia DJI Mini 2, un drone con videocamera high-performance che combina nuove ed impressionanti funzioni in un design piccolo e tascabile, rientrando nella categoria di droni più sicura, pesando solo 250 g. Come successore dell’orginale DJI Mavic Mini, DJI Mini 2 è facile da pilotare, con capacità di ripresa migliorate, motori più potenti ed una tecnologia di trasmissione ottimizzata per garantire una connessione più duratura ed affidabile. Le modalità intelligenti pre-programmate sono state ottimizzate in modo che tu possa catturare riprese accattivanti con pochi tocchi, mentre i tutorial per principianti e gli strumenti di learning aiuteranno i nuovi piloti a capire quanto è divertente questo nuovo drone. Supportato da un’ampia gamma di accessori divertenti, creativi e sicuri, gli utenti DJI Mini 2 possono creare il proprio sistema personalizzato.

“Mavic Mini è stato un passo decisivo monumentale per DJI e per i piloti di droni in tutto il mondo, per via della sua combinazione senza precedenti di peso, sicurezza e performance, mentre il suo valore totale è diventato il punto di accesso per innumerevoli nuovi fan e piloti di droni.” disse il presidente DJI, Roger Luo. “DJI Mini 2 ottimizza questi aspetti chiave, includendo le migliori performance dei droni nella categoria di velivoli più sicura e accessibile, dal design compatto e perfetto per i principianti, mentre allo stesso tempo stupirà anche i piloti più esperti.”

Sorprendentemente facile da pilotare, piacevolmente sicuro

DJI Mini 2 è stato progettato per essere divertente da pilotare, facile da maneggiare e sicuro per l’utilizzo quotidiano, che sia per un giorno comune o per un’eccitante avventura. Un feed live viene inviato dalla videocamera del drone direttamente al tuo smartphone, così da permetterti di vedere esattamente dov’è il Mini 2 e cosa vede. I pulsanti e le funzioni semplificati rendono le operazioni più facile da capire rispetto ai droni più avanzati. Come tutti i droni DJI, i sensori di posizione e visione altamente performanti aiutano Mini 2 a mantenere uno stazionamento preciso. Il GPS tiene sotto controllo la posizione del drone, mentre i sensori di visione inferiori scannerizzano il terreno sottostante e assistono l’atterraggio automatico. I droni DJI sono conosciuti per le loro funzioni di sicurezza che permettono a piloti principianti ed esperti di godersi l’esperienza di volo. Alcune di queste funzioni comprendono la geolocalizzazione GEO, che mantiene i droni al di fuori di aree sensibili come gli aeroporti, Ritorno automatico, una funzione che permette al drone di ritornare direttamente al pilota e Altitude Lock, un limite modificabile su quanto il drone possa raggiungere in termin di altitudine massima. Insieme, queste funzioni rendono DJI Mini 2 non solo divertente da pilotare ma anche sicuro per tutti i livelli di abilità.

Design mini, risultati impressionanti

Così come l’originale Mavic Mini, DJI Mini 2 mantiene l’iconico design foldable che rende il viaggio con un drone incredibilmente comodo. Il telaio leggero aggiunge un peso minimo alla tua borsa e può essere facilmente trasportato per qualsiasi occasione. Piccolo ma potente, DJI Mini 2 contiene numerose ottimizzazioni sulle performance delle funzioni di volo, a confronto con la versione originale. La tecnologia di trasmissione OcuSync 2.0 è stata ora incorporata. OcuSync 2.0 è la tecnologia di trasmissione DJI famosa in tutto il mondo e responsabile per assicurare una connessione stabile, efficiente e a lunga distanza tra il controller ed il drone. La tecnologia a doppia frequenza cambia automaticamente le sorgenti, in modo da evitare le interferenze. DJI Mini 2 ha una distanza di trasmissione massima di 6 km[1], che rappresenta un aumento del 200% in termini di distanza di volo, se confrontato con l’originale Mavic Mini. I propulsori aggiornati assicurano un’autonomia di volo di 31 minuti, accelerazione e velocità maggiori, in grado di sopportare venti superiori a 38 km/h.

Foto nitide e video fluidi, tutto alla portata di un dito

Cattura ogni momento nel dettaglio con l’aiuto dei sensori da 1/2.3 pollici, capaci di scattare foto a 12 MP e registrare video ad una risoluzione massima di 4K/30fps @100 Mbps. In più, le immagini possono essere salvate in JPEG standard e RAW, permettendo anche agli utenti più esperti di modificare i montaggi successivamente. Filmati fluidi e foto non mosse sono ora possibili grazie allo stabilizzatore a 3 assi leader del settore, che compensa il movimento del drone, il vento e molto altro. Quando si registra in 1080p, i piloti possono avvicinarsi di più al loro soggetto, senza bisogno di muovere il drone, grazie all’opzione Zoom 4X (2X senza perdita di qualità). Le nuove modalità intelligenti pre-programmate faranno in modo che il drone svolga il lavor più duro di catturare filmati straordinari, attraverso movimenti settati funzioni di ripresa. Fai brillare i tuoi contenuti con un solo tocco, grazie alle modalità pre-settate come:

-QuickShots: Movimenti pre-programmati e modalità di scatto delle immagini.

-Dronie: Dronie – DJI Mini 2 sale spostandosi all’indietro e continuando a inquadrare il soggetto. Limite di quota impostato a 40, 60, 80, 100 o 120 m.

-Helix: DJI Mini 2 si muove intorno al soggetto con un movimento a spirale in salita. Limite di quota impostato a 40, 60, 80, 100 o 120 m.

-Rocket: DJI Mini 2 sale in direzione verticale, continuando a inquadrare il soggetto. Limite di quota impostato a 40, 60, 80, 100 o 120 m.

-Cerchio: DJI Mini 2 si muove in circolo intorno al soggetto da un’altezza e distanza fisse.

-Boomerang: DJI Mini 2 si muove seguendo percorso di volo simile a quello di un boomerang intorno al soggetto, inziando ed interrompendo il video nello stesso punto.

-Panorama: Cattura una prospettiva più ampia selezionando diverse modalità panoramiche.

-Sfera: DJI Mini 2 scatta automaticamente 26 immagini e le unisce per creare un’unica immagine cristallina.

-180°: Scatta 7 foto per creare un’immagine a sfondo unico.

-Grandangolo: Scatta un’unica immagine 3×3, comprendente di 9 immagini.

-Modalità foto: Modalità di scatto differenti per scenari diversi.

-Triplo scatto AEB: Auto Exposure Bracketing (AEB) scatta 3 foto a diverse esposizioni e le unisce per creare un’unica immagine vivida. Quest’ultima può essere modificata successivamente per creare un High Dynamic Range (HDR).

-Scatto ritardato: Tieniti una manciata di secondi extra come margine prima di scattare.

Facile da creare, ancor più facile da condividere con il mondo

Condividere equivale a prendersi cura, e l’app DJI Fly e DJI Mini 2 dispongono di innumerevoli ottimizzazioni che rendono la condivisione sui social media facile ed intuitiva. Ora, il tuo smartphone può connettersi direttamente al drone senza bisogno del controller remoto, e dopo aver catturato i tuoi scatti condivisibili, scaricali alla velocità di 20 MB/s in tutta sicurezza. Una volta che le immagini sono scaricate sul tuo smartphone, apporta le tue modifiche sull’app DJI Fly con gli appositi strumenti di editing o utilizza la nuova opzione Foto Ottimizzata, che apporta automaticamente delle modifiche alla tua foto. I filmati possono occupare molto spazio, ma ora i piloti possono scegliere di dividerli in diversi segmenti e scaricare solo quelli desiderati tramite Download Ritagliati. DJI Mini 2 non è solo facile da pilotare e divertente da usare, ma anche i filmati che registri possono essere condivisi con tutti i tuoi follower in una manciata di secondi.

Personalizzazioni per rendere DJI Mini 2 veramente tuo

I nuovi accessori migliorati per DJI Mini 2 aiutano ad ottenere il massimo dalle sue dimensioni. Questi accessori comprendono:

-Borsa DJI Mini : Colorata e alla moda, la nuova borsa aggiunge brio al tuo outfit.

-Case di ricarica e display: Mostra il tuo DJI Mini 2 in una campana illuminata.

-Kit creativo DYI: Personalizza il tuo Mini 2 con adesivi personalizzati o vuoti per creare il tuo capolavoro.

Adattatore a scatto: Un adattatore che si attacca alla parte superiore di Mini 2 e che permette l’aggancio di un piccolo schermo LED con cui scrivere dei messaggi.

DJI Mini 2 raggiunge una distanza max di 6 km senza ostacoli né interferenze, in conformità alla normativa CE. Le informazioni relative alla distanza di volo si riferiscono all’intensità del segnale radio e alla resilienza. Si raccomanda di pilotare il proprio drone sempre a vista tranne quando diversamente consentito, e di attenersi alle leggi e regolamentazioni locali dell’area che si sta sorvolando.

Prezzo e disponibilità

DJI Mini 2 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati. DJI Mini può essere acquistato tramite due opzioni. Il pacchetto standard include il drone, un radiocomando e una batteria al prezzo di 459 €. Anche il Mavic Mini 2 Fly More Combo è disponibile ed include il drone, il radiocomando, 3 batterie, una borsa per il trasporto e una stazione di ricarica delle batterie al prezzo di 599 €. Una panoramica dettagliata per tutte le opzioni di acquisto può essere trovata qui: https://store.dji.com/product/mini-2