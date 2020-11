Il sesso ai tempi del coronavirus, la nuova campagna social di Durex: “toccatevi” [FOTO]

L’emergenza coronavirus ha condizionato anche i rapporti sessuali, non solo tra non conviventi, ma anche tra chi abita sotto lo stesso tetto. In tanti, sessuologi ed esperti, consigliano di avere rapporti con molta precauzione, ma c’è anche chi promuove la masturbazione.

Per questo motivo, Durex, azienda che produce e distribuisce profilattici e altri prodotti utili per il benessere sessuale ha lanciato una nuova campagna social che invita proprio alla masturbazione, spingendo le persone a comprare un lubrificante.

“Toccatevi. Non avremmo mai pensato di chiedervelo. Ma se le restrizioni non vi permettono di incontrare nuovi partner o partner stabili non conviventi non si può fare altrimenti per ora. Quindi divertitevi da sol* perchè non fa altro che bene. Certo, non è la stessa cosa ma se è la migliore soluzione possibile allora provate piacere da sol* (e con un po’ di lubrificante ancora meglio…) e se non lo avete mai fatto, beh, è un buon momento per iniziare“.