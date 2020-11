L’Eclissi della “Luna del Castoro” sta per iniziare, ecco le immagini in diretta

Sta per iniziare l’eclissi penombrale della Luna del Castoro: purtroppo non sarà visibile dall’Europa, fatta eccezione per il settore settentrionale, ma tutto il Nord America potrà vedere parte del satellite oscurarsi leggermente durante l’evento. In Sud America, Australia e la maggior parte dell’Asia, si potrà osservare un’eclissi parziale.

Il fenomeno inizierà alle 08:32 ora italiana per terminare alle 12:53, con picco atteso alle 10:42. In Italia non potremo ammirare il fenomeno dal vivo, ma sarà possibile seguirlo in streaming: di seguito la diretta live, che mostrerà immagini del satellite da varie parti del Mondo, accompagnate dal commento di esperti, a partire dalle 09:30 ora italiana.

Per approfondire: