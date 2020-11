Arriva l’eclissi della Luna del Castoro: perché si chiama così, come e quando vederla (anche dall’Italia)

La Luna ci regala un appuntamento molto suggestivo: il 30 Novembre si verificherà l’ultima eclissi lunare dell’anno, quando il nostro satellite passerà attraverso parte dell’ombra della Terra. Purtroppo questa l’eclissi della “Luna del Castoro” non sarà visibile dall’Europa, fatta eccezione per il settore settentrionale, mentre tutto il Nord America potrà vedere parte del satellite oscurarsi durante l’evento. In Sud America, Australia e la maggior parte dell’Asia, si potrà osservare un’eclissi parziale. L’allineamento celeste che avverrà il 30 Novembre sarà un’eclissi lunare penombrale.

Perché la Luna Piena di Novembre viene chiamata “Luna del Castoro”?

La Luna piena di Novembre nella tradizione americana è chiamata “Luna del Castoro” perché cade nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero, in modo da far scorta di pellicce per l’inverno.

Un’altra interpretazione suggerisce che il nome derivi dal fatto che i castori sono attivi in questo periodo nelle loro preparazioni per l’inverno.

Quella di novembre è anche chiamata Luna Piena Ghiacciata.

Eclissi penombrale di Luna, quando e come vederla (anche dall’Italia, ma in diretta streaming)

L’evento inizierà alle 08:32 ora italiana per terminare alle 12:53 del 30 novembre, con picco atteso alle 10:42. Purtroppo nel nostro Paese la Luna sarà sotto l’orizzonte, per cui non potremo ammirare il fenomeno dal vivo, ma sarà possibile seguirlo in streaming: di seguito segnaliamo una diretta live, che mostrerà immagini del satellite da varie parti del Mondo, accompagnate dal commento di esperti, a partire dalle 09:30 ora italiana.

Cos’è un’eclissi penombrale

Durante un’eclissi lunare totale, l’osservatore può vedere la Luna assumere una colorazione rossastra mentre passa nel cono d’ombra della Terra. Durante un’eclissi penombrale, la luce del Sole viene bloccata solo dall’ombra “esterna” del pianeta, la penombra. La Luna viene quindi oscurata dal cono d’ombra proiettato dalla Terra, che è sempre più ampio della Luna, ed è accompagnato da un altro cono ancora più grande detto cono di penombra.

Le eclissi lunari in generale si verificano quando la Luna attraversa l’ombra della Terra, durante la fase di plenilunio: chiaramente non si verificano ogni mese per il fatto che l’orbita del satellite è inclinata rispetto a quella della Terra. Quando la Luna, la Terra ed il Sole si allineano, ne risulta l’eclissi, che è parziale e penombrale quando l’allineamento non è del tutto preciso.