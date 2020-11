Esplode la rabbia della Calabria, migliaia in strada a Reggio e Cosenza contro la “zona rossa” [FOTO LIVE]

La Calabria non ci sta, e dopo aver rispettato le regole con sacrifici enormi sin dalla scorsa primavera, stasera fa esplodere la propria rabbia dopo la scelta del Governo di inserirla tra le “zone rosse” al pari di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. A Cosenza e a Reggio Calabria sono in corso due imponenti manifestazioni spontanee e popolari, entrambe composte da migliaia di cittadini, entrambe non autorizzate. A Cosenza i manifestanti si sono dati appuntamento a piazza Kennedy e stanno sfilando in corteo nel centro storico della città con fumogeni e striscioni. A guidare il corteo alcuni gruppi ultras del Cosenza. A Reggio Calabria un analogo corteo rabbioso e rumoroso, ma senza ultras, è partito da piazza De Nava e si sta dirigendo a piazza Italia, cuore del potere cittadino, sede di Prefettura e Comune, dove altri manifestanti stanno già gremendo il piazzale antistante la Prefettura, già presidiata da agenti della Polizia in assetto anti sommossa. Le manifestazioni sono controllate dall’alto con un elicottero. Al momento non si registrano disordini, ma c’è il timore che in serata la situazione possa degenerare analogamente a quanto accaduto nelle scorse settimane in altre città di altre Regioni d’Italia, e in modo particolare a Roma, Firenze, Napoli, Palermo e Trieste.