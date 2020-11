Esplosione in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, in Cina: probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato almeno 4 vittime, mentre è in corso la ricerca di altri 4 dispersi.

Al momento dell’incidente, complessivamente 42 minatori stavano lavorando nella miniera di Tongchuan: 34 lavoratori sono stati estratti e portati in salvo.