C’è stata paura per un’esplosione avvenuta attorno alle 20 al confine fra Pescara e Montesilvano. Un forte boato è stato nettamente avvertito nella zona di via de Gasperi a Montesilvano, dove sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco. Dai primi rilievi pare sia stata una bomba carta. Non risultano al momento feriti e sul posto sono arrivati carabinieri e polizia.

Aggiornamenti in corso