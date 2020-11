Meteo, “Estate di San Martino” in Europa: ondata di caldo porta +23°C in Spagna e +16°C in Regno Unito [DATI]

Meteo – L’alta pressione domina gran parte d’Europa, provocando temperature oltre la media su buona parte del continente, nonostante un mese di novembre ormai inoltrato: è l'”Estate di San Martino“. Oggi l’Italia ha registrato punte di +24°C a Botricello, in Calabria, ma sono stati diffusi valori di +20-22°C in buona parte del Paese. Segnaliamo, per esempio: +22°C a Palermo, Catania, Taranto, +21°C a Roma, Napoli, Firenze, +19°C a Milano, +18°C a Torino.

Temperature simili sono state registrate anche in Spagna e Francia, con la Svizzera che ha raggiunto punte di +19°C, Belgio e Germania punte di +18°C e Regno Unito e Paesi Bassi di +16°C. Ecco alcune delle temperature massime più significative registrate oggi, 8 novembre, in Europa: +23°C a Malaga, Valencia, +22°C a Bilbao (Spagna); +22°C a Bordeaux, +21°C ad Avignone, +18°C a Parigi (Francia); +18°C a Dortmund, +17°C a Bad Kohlgrub, +16°C a Braunlage, Essen (Germania); +19°C a Lugano, +17°C a Locarno, +16°C a Disentis, +15°C a Berna (Svizzera); +18°C a Bruxelles e Charleroi (Belgio); +16°C a Londra, +15°C a Cambridge (Regno Unito); +16°C a Maastricht (Paesi Bassi).

L’alta pressione persisterà ancora durante la prossima settimana, garantendo tempo stabile e temperature oltre la media su buona parte del continente.