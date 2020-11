Meteo, la lunga “Estate di San Martino” del 2020: temperature sopra la media in Trentino

E’ frequente che dopo un primo raffreddamento del territorio in ottobre, ai primi di novembre si vada incontro ad un temporaneo aumento delle temperature. Tale riscaldamento solitamente dura qualche giorno ed e’ noto come “Estate di San Martino“. Un famoso proverbio dice che l’”Estate di San Martino” dura “3 giorni e un pochinino” ma quest’anno, siamo ben oltre.

La prima decade di novembre 2020, infatti, ha fatto registrare temperature sopra la media in Trentino – precisa una nota di Meteotrentino – specie nei valori massimi, ma non da record. Analizzando i dati di Trento Laste risulta infatti che i primi 10 giorni di novembre piu’ caldi sono stati quelli del 1927 quando la media delle temperature fu di +13,2°C mentre il 2020 si e’ fermato a +12°C battuto anche dal 1926 (+12,1°C) e dal 2018 (+12,1°C). Per completezza si segnala che il novembre piu’ caldo degli ultimi 100 anni e’ stato quello del 2014 (temperatura media mensile +10,1°C) mentre la temperatura massima piu’ alta, pari a +24°C, e’ stata registrata il 3 novembre 1969.