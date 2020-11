Tanta neve sull’Etna, spettacolare risveglio da Catania dopo il forte maltempo di ieri [FOTO]

Spettacolare risveglio stamattina a Catania e nell’area etnea con il vulcano ammantato di bianco per la prima volta fino a quote relativamente basse. La neve inizia intorno ai 1.850/1.900 metri, dov’è caduta nella notte durante la fase più fredda della perturbazione, quando la temperatura è piombata fino a +11°C a Catania città, e fino a +9°C a Mascalucia, +8 a Pedara e Belpasso, +7°C a Nicolosi, +5°C a Linguaglossa (dove nella sola giornata di ieri sono caduti 338,2mm di pioggia). Primi scenari invernali con il vulcano innevato mentre a valle si contano i danni del maltempo di ieri, che fortunatamente non ha provocato vittime nonostante il violentissimo tornado che ha colpito la zona dell’Aeroporto.

Stamattina, intanto, è tornato a splendere il sole come ampiamente previsto nelle nostre previsioni meteo. La temperatura è in sensibile aumento, al momento abbiamo +18°C a Catania, ma nel pomeriggio ci sarà un nuovo peggioramento con altre piogge e temporali in arrivo dalla Sicilia occidentale. Stavolta farà più freddo di ieri, e sull’Etna nevicherà ancora. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in tempo reale: