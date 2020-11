Spazio, Europa brilla di verde nella notte: svelata la luminescenza della luna ghiacciata di Giove

Europa, luna ghiacciata di Giove, è interessante perché sotto la superficie nasconde un oceano potenzialmente in grado di ospitare la vita, ma è ancor più suggestiva perché appare particolarmente brillante, grazie a una particolare forma di luminescenza verdastra. Lo dimostra una simulazione pubblicata sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) del California Institute of Technology (Caltech) della NASA, coordinati da Murthy Gudipati.

“La superficie di Europa e’ colpita da un elevato livello di radiazioni provenienti da Giove”, spiega Gudipati. Il suo gruppo al Caltech ha simulato in laboratorio gli effetti del bombardamento di radiazioni su una superficie ghiacciata ricca di sali. Il risultato, spiegano gli esperti, e’ “l’emissione da parte della superficie di una luce verdastra. Una forma di luminescenza – spiegano – la cui intensita’ dipende dalla specifica composizione chimica della superficie”.

Secondo i calcoli di Gudipati e del suo gruppo, la luminescenza della luna di Giove potra’ essere osservata e studiata dalla futura missione della NASA Europa Clipper, il cui lancio e’ in programma nel 2025. La missione, in orbita intorno a Giove, effettuera’ 45 sorvoli ravvicinati su Europa, per mappare in dettaglio le caratteristiche della luna ghiacciata e capire se possiede condizioni adatte a ospitare la vita, ad esempio in forma microbica, soprattutto nel suo oceano sommerso.