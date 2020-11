Governo lavora a extra cashback di Natale: rimborsi a fine dicembre per chi fa 10 spese con carte e app

In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure gia’ previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potra’ ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre fara’ 10 acquisti e il rimborso arrivera’ direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno in cui entrera’ in vigore la misura, che sara’ pronta comunque a inizio del prossimo mese.