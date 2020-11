Coronavirus, Federica Pellegrini pronta a tornare a gareggiare: “per me è già tanto essere uscita in maniera rapida e indolore dal Covid”

Federica Pellegrini è pronta per gareggiare all’ultima sfida della fase a gironi dell’International Swimming League: la Divina, dopo aver sconfitto il coronavirus, è consapevole che a Budapest la condizione non sarà eccellente. “Per me è già tanto, veramente, essere qui in questo momento, essere riuscita a uscire in maniera abbastanza rapida e indolore dal Covid. Devo dire che giorno per giorno in acqua mi sento sempre meglio“, ha affermato la Pellegrini ai microfoni Sky.

“Non so ancora quali gare farò. Penso sicuramente la staffetta a stile libero, i 200 stile e forse i 200 dorso. Incrociamo le dita e vediamo“, ha concluso l’azzurra.