Tutti i figli Maradona, tra quelli riconosciuti e i tanti “illegittimi”: una squadra di calcio sparsa in giro per il mondo [FOTO]

E’ morto il 25 novembre Diego Armando Maradona, a causa di un’insufficienza cardiaca mentre si trovava nella sua casa di Tigre, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello di inizio mese. Il mondo intero piange la scomparsa del Pibe de Oro per le sue imprese calcistiche, nonostante qualche alto e basso nella vita privata, tra alcol e droga e figli sparsi qua e là. Dopo la scomparsa dell’ex stella del calcio si sta parlando tanto di eredità e quindi gli occhi sono puntati in particolar modo sui figli di Maradona.

Ma quanti sono i figli del Pibe?

Maradona ha riconosciuto ufficialmente cinque figli, ma si è tanto parlato anche di altri 3 figli cubani e dopo la sua morte è comparso anche un altro presunto figlio. Ma andiamo passo passo.

Chi sono i figli riconosciuti da Maradona?

Dalma Nerea Maradona

Dalma, nata il 2 aprile 1987, è la prima figlia di Maradona, nata dal primo matrimonio con Claudia Villafane. Cresciuta tra Napoli e Siviglia, nel ’93 si è trasferita con la madre a Buenos Aires. A 9 anni ha esordito nella serie tv per bambini,Cebollitas, mentre a 18 ha debuttato a teatro e tre anni dopo ha esordito nel grande schermo con La Rabia. Dalma, come si può intendere dalla sua carriera, è quindi un’attrice. Sposata con Andres Caldarelli dal 2018 è madre della piccola Roma, nata a marzo dello scorso anno.

Gianinna Maradona

Nata il 16 maggio 1989 a Bueos Aires, anche lei da Claudia Villafane. I rapporto col padre sono stati burrascosi, tanto che l’ex calciatore ha minacciato diverse volte di escluderla dal testamento. Gianinna è stata sposata col calciatore Aguero: da questa relazione è nato nel 2009 Benhamin, ma nel 2013 i due si sono separati.

Diego Sinagra

Detto anche Diego Armando Maradona Jr, è nato il 20 settembre 1986 dalla relazione di Maradona con Cristiana Sinagra. In un primo momento l’ex calciatore non era intenzionato a riconoscere Diego come suo figlio: i due si sono incontrat er la prima volta nel 2003 durante un torneo di golf a Fiuggi e solo nel 2007 Maradona ha deciso di riconoscerlo. Diego Sinagra ha tentato la carriera di calciatore ed è stato anche giocatore di Beach Soccer. Diego Armando Maradona Jr è sposato con Nunzia e ha due figli: Diego Matias, nato nel 2018 e India Nicole, nata lo scorso anno.

Jana Maradona

Nata nel 1996, Jana è figlia del campione argentino e Valeria Sabalain, cameriera con la quale Maradona ha avuto una breve realzione. Jana ha incontrato suo padre solo nel 2015. E’ una modella e studia all’università di architettura. E’ seguitissima sui social ed è conoscuta in Italia per le sue apparizioni in tv ospite di Barbara d’Urso alla quale ha raccontato il rapporto col padre. A Radio La Red ha raccontato invece il primo incontro con Maradona: “Mi ha guardato negli occhi e si è messo a piangere chiedendomi perdono. Poi ci siamo abbracciati per la prima volta. Gli ho chiesto se fossi sua figlia e lui, con le lacrime agli occhi, mi ha risposto che era evidente perché sono la sua fotocopia”

Diego Fernando Maradona

Nato nel 2013 dalla redazione con Veronica Ojeda è l’ultimo figlio legittimo di Maradona. L’ex calciatore era innamoratissimo di suo figlio, che oggi ha 7 anni, nonostante i rapporti non ottimi con la madre. Maradona amava talmente tanto il piccolo da chiedere al fidanzato della sua ex compagna di prendersi cura di lui, proprio pochi giorni prima della sua morte.

Figli illegittimi

Otre ai cinque figli legittimi di Maradona sembra che l’ex calciatore abbia avuto altri tre figli da due donne differenti, concepiti quando si trovava a Cuba, ospite di Fidel Castro per disintossicarsi dalla cocaina al Centro International de Salud La Pradera a L’Havana.

Infine, dopo la scomparsa del Pibe de Oro è comparso un altro presunto figlio di Maradona: si tratta del 19enne Santiago Lara, figlio della modella Natalia Garat, morta di cancro quando aveva 23 anni, che proprio prima di morire aveva rivelato al compagno che Santiago era figlio di Maradona.

Insomma, Diego Armando Maradona ha formato quasi una squadra di calcio o quantomeno per il calcetto il quintetto c’è, con tanto di riserve.