La figlia di David Prowse rivela: “E’ morto di Coronavirus, non abbiamo neanche potuto dirgli addio”

David Prowse, l’ex bodybuilder di Bristol noto soprattutto per avere interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars, è morto di coronavirus: lo ha rivelato la figlia al Sun, dopo che la notizia del suo decesso, dopo una breve malattia, si era diffusa nella giornata di ieri.

Prowse aveva 85 anni ed era stato ricoverato in ospedale per due settimane con il Covid-19, ha confermato Rachel. “Era un uomo dolce, gentile e generoso. Era davvero un gigante gentile. E per noi era nostro padre“. “È orribile che le restrizioni per il Covid abbiano significato che non siamo riusciti a vederlo e a dirgli addio“, ha aggiunto Rachel.