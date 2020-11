Finalmente buone notizie, Guerra (OMS) conferma: “Superato il picco, stiamo andando bene”

Secondo Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, il picco dei contagi è in Italia è stato raggiunto o addirittura superato: “Sembrerebbe di sì. In generale direi che stiamo andando piuttosto bene,” ha affermato l’esperto, ospite di Agorà su Rai 3.

In riferimento alla possibilità di allentamenti delle misure nel periodo natalizio, Guerra è cauto: “Siamo ancora molto in bilico con la curva che è in discesa ma non ancora sotto il tasso Rt a 1, E’ indispensabile avere ancora molta attenzione anche perché l’esperienza estiva ci insegna quello che può succedere“.