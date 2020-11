Lidl ritira uno dei suoi prodotti: formaggio contaminato da Escherichia coli, “riconsegnare in negozio”

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per formaggio Brie cremoso a marchio “Specialità del Casaro”, commercializzato da Lidl Italia s.r.l. Il lotto di produzione interessato al richiamato è il n° 403, con data di scadenza indicata in 31/10/2020, prodotto da JERMI Käsewerk GmbH, nello stabilimento di Ritter-Heinrich-Straße 2/4 – 88471 Laupheim-Baustetten (Germania). Il formaggio è venduto in confezioni da 100 grammi ciascuna. Nelle avvertenze del modulo di richiamo si legge: “Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza, a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza lo scontrino”.