In Francia il Coronavirus rallenta, ma “è presto” per la revoca del lockdown

La Francia sembra aver superato il picco dell’epidemia di Coronavirus, ma è ancora troppo presto per annunciare la fine del lockdown nel Paese: lo ha dichiarato oggi il Ministro della Sanità Oliver Véran a Bfm Tv.

“Il virus sta circolando un po’ meno rapidamente rispetto a prima, all’inizio del coprifuoco. Stiamo riprendendo il controllo del virus, ma è ancora troppo presto per rivendicare la vittoria“, ha spiegato il Ministro, dopo avere registrato il bilancio giornaliero dei contagi più basso da oltre un mese. “Siamo in una fase in cui la pandemia sta diminuendo, anche se rimane ad un livello elevato, ma per ora non possiamo fornire alcuna data per quanto riguarda la fine del lockdown francese“. “Per ora, non credo che la situazione sanitaria sia appropriata per consentire ad alcuni negozi di riaprire il 27 novembre“.