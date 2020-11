Risveglio polare stamattina al Nord, in pianura Padana minime sottozero: dal caldo anomalo al gelo improvviso [DATI]

Dal caldo anomalo dei giorni scorsi fino al gelo improvviso di stamattina. Stamattina abbiamo avuto le prime gelate in pianura Padana con temperature sottozero in varie località di pianura del Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. E così è inverno all’improvviso! Tra le temperature più basse di stamattina, in particolare da segnalare -2,4°C a Pradamano (Udine), -2,3°C a Pieve di Soligo (Treviso), -1,5°C a Pocenia (Udine), -1,2°C a Lauzacco (Udine), -1,0°C a Talmassons (Udine), -0,9°C a Sernaglia della Battaglia (Treviso), -0,8°C a Vidor (Treviso), -0,7°C a Vicenza, Conegliano (Treviso), Fonte (Treviso) e Correggio (Reggio Emilia), -0,6°C a Carpi (Modena) e Marostica (Vicenza), -0,4°C a Poggio Renatico (Ferrara), -0,3°C a Pavia di Udine (Udine), -0,2°C a Codroipo (Udine) e Ariis (Udine), 0,0°C a Treviso e Valsamoggia (Bologna).

Molto più freddo in Trentino Alto Adige e nei fondovalle alpini tra Lombardia e Veneto: spiccano i -8°C di Marebbe, -7°C di San Martino di Castrozza e Moena, -5°C di Brunico e Cortina d’Ampezzo. Ma farà decisamente più freddo domani mattina, con temperature minime abbondantemente sottozero su gran parte della pianura Padana. Adesso, invece, in pieno giorno e con cielo sereno, siamo un po’ ovunque oltre i +10°C, con un picco di +12°C a Padova.

