Freddo, temperature minime polari oggi al Nord: picchi di -5°C in pianura Padana tra Veneto e Friuli Venezia Giulia [DATI]

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è arrivato il freddo al Nord Italia e stamattina abbiamo avuto estese gelate su tutta la pianura Padana, con picchi di -5°C al Nord/Est, in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche di -4°C al Nord/Ovest, tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Queste temperature sono inferiori alle medie del periodo, ma comunque più vicine alla norma rispetto al caldo anomalo che avevamo fino a un paio di giorni fa: siamo ormai a fine Novembre, a ridosso dell’Inverno, e non è certo questo il valore climatico da considerare “strano” per questo periodo dell’anno.

Di seguito tutti i dati delle temperature minime odierne per le Regioni della pianura Padana: