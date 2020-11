G20, bozza comunicato: “Impegno per equa distribuzione di vaccini e test”

Secondo una bozza della dichiarazione finale del vertice G20 dedicato alla pandemia, i leader dei 20 Paesi piu’ ricchi si impegneranno nel documento che sara’ approvato domani a “non risparmiare nessuno sforzo per garantire un accesso equo per tutti” a vaccini, farmaci e test, riconoscendo “il ruolo di un’ampia immunizzazione come bene comune globale“. E’ quanto riporta l’agenzia Reuters riferendosi alla riunione in videoconferenza in corso, l’ultima della presidenza di turno saudita.

Nella bozza, la ripresa economica post Covid e’ definita “disomogenea” e “incerta“, e si invitano i creditori privati ad aderire alla moratoria sul debito mentre si ipotizza una riduzione del debito per i Paesi che dovessero averne bisogno. Ancora, si punta all’obiettivo di una maggiore condivisione di dati e politiche per far fronte alla pandemia attuale e per prevenire quelle future. Nella bozza di conclusioni c’e’ anche una parte di testo dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici: “Prevenire il degrado ambientale, conservare, utilizzare in modo sostenibile e ripristinare la biodiversita’, preservare i nostri oceani, promuovere l’aria e l’acqua pulita, sono tra le sfide piu’ urgenti del nostro tempo”, recita il testo riportato da Reuters, che comprende anche l’impegno dei 20 “a salvaguardare il nostro pianeta e a costruire un futuro piu’ sostenibile dal punto di vista ambientale e inclusivo per tutte le persone“.